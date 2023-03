L'influencer dice addio al silicone: via le protesi a seno e glutei, sciolto anche il filler al viso. La trasformazione

di Redazione Web

Blac Chyna è una modella e imprenditrice statunitense, che grazie alle sue relazioni con Thyga e Rob Kardashian, è riuscita a farsi notare. Oltre al lavoro di modella, Blac Chyna ha scelto di investire soprattutto nel campo dell’estetica, lanciando una marca di ciglia finte chiamata Lashed by Blac Chyna. Una donna che ha investito nell'estetica soprattutto sul suo corpo e che oggi mira ad una "trasformazione" e ad un ritorno al "naturale". Dopo aver rimosso le protesi al seno e ai glutei, la star da oltre 16 milioni di followers su Instagram, sta diventando fonte di ispirazione per molte donne a causa della rimozione dei filler per il viso. Sul suo profilo Instagram, Chyna, il cui vero nome è Angela White, ha condiviso un video dove ha raccontato il percorso per togliere i filler dal suo viso.

Blac Chyne su Instagram

Rimuore il filler non è un procedimento immediato, e per questo Chyna, attraverso i video pubblicati sul suo profilo Instagram ha condiviso una panoramica generale di questo percorso intenso e rigenerativo. La 34enne ha mostrato uno sguardo ravvicinato e personale al processo di scioglimento dei filler, non rinunciando a scene pulp come una siringa che le penetra nella mascella, negli zigomi e nelle labbra.

I risultati non si vedono in un solo giorno, ma Chyna ha sottolineato che da subito ha notato delle differenze sul suo viso. Durante il procedimento di rimozione filler, lei non ha smesso di ringraziare. «Sono felice di aver intrapreso questo percorso, adesso voglio riprendere in mano la mia vita in maniera del tutto "pulita"», ha sottolineato Chyna.

Chyna ha scelto di intraprendere questo percorso per un motivo non del tutto banale. Infatti, la modella ha spiegato: «Prima di tutto, sono stanca di questo look. Poi, non è ciò che sono realmente. Ha completamente cambiato il mio viso, adesso ritorniamo ad Angela» , ha dichiarato la modella.

I video precedenti

Precedentemente, Chyna ha pubblicato una serie di video che riprendevano il processo di riduzione del seno e dei glutei. Successivamente, in un altro video Instagram, ha ripreso la visita dal suo medico in un appuntamento post-operatorio per discutere dei "pericoli delle iniezioni di silicone". Il medico ha precisato che le iniezioni di silicone possono spesso portare a deformità, scolorimento della pelle. Una precisazione che dovrebbe far riflettere.

Chyna è solo l'ultima tra le celebrità che hanno scelto di dare una svolta alla propria vita verso una direzione "naturale".

