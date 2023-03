Bella, l'Influencer curvy dopo la bulimia: «Bisogna accettarsi (anche peli e cellulite), nella vita esiste altro oltre alla pancia piatta»

di Redazione Web

Bella Davis è un'influencer che sui social è riuscita, in pochissimo tempo, a totalizzare più di 250mila follower. Il motivo? I suoi contenuti sull'accettazione del corpo considerati dagli utenti «positivi».

Si, perché Bella Davis condivide quotidianamente scatti in slip per mostrare la sua figura per intero, e mettendo in primo piano la sua cellulite. Così com'è fatta, senza ritocchi o modifiche. L'influencer australiana spera così di raggiungere una community di persone che siano in grado di accettare il loro corpo, qualunque sia la loro taglia.

Bella Davis, il messaggio ai follower

Bella Davis ha raccontato al Daily Star il suo percorso di accettazione, che ha avuto inizio circa tre anni fa proprio durante la pandemia da Covid19: «Quando avevo 17 anni ho avuto un disturbo alimentare chiamato bulimia, stava prendendo il sopravvento sulla mia vita e mi ha fatto perdere i capelli. Questo ha influenzato anche il mio rapporto con le persone, mi ha distrutta mentalmente. È stato terribile e non ho mai pensato che fosse possibile vivere una vita senza essere in guerra con il proprio corpo».

Poi, la giovane inluencer racconta della ripresa grazie all'aiuto di professionisti: «Lentamente mi sono ripresa e dopo anni di recupero ho capito che c'è di più nella vita oltre alle dimensioni della mia vita e al grasso sullo stomaco», ha confessato l'influencer al tabloid inglese.

Bella Davis ha ammesso di essere orgogliosa di promuovere "l'accettazione del corpo" sui social. Perché per stare bene bisogna accettarsi e amarsi. «Abbiamo tutti brutte giornate e va bene, ma dobbiamo imparare ad essere gentili con i nostri corpi, sempre».

