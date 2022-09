Kim Kardashian dopo l'addio a Pete Davidson: «La lontananza ci ha separati, ma tra noi era amore vero»

È trascorso un mese dalla rottura tra Kim Kardashian e Pete Davidson e per la prima volta, la celebre influencer e star dei reality ha voluto dire la sua sulla loro love story interrottasi bruscamente. Dopo la separazione da Kanye West, la Kardashian aveva trovato conforto tra le braccia del comico 28enne. Una storia giunta al termine, dopo 9 mesi di «amore vero».

Il loro splendido rapporto

La 41enne Kim Kardashian è uscita con il comico per quasi un anno, dopo averlo incontrato sul set di Saturday Night Live nell'ottobre del 2021, e continua a parlare bene del suo ex. La loro storia d'amore, nonostante le malelingue che circolano nel mondo del gossip, procedeva a gonfie vele e in un'intervista a Interview Magazine non ha potuto far altro che confermare il loro splendido rapporto.

La «Big Dick Energy» di Pete

Durante la lunga intervista da Kim Kardashian, la star è venuta a conoscenza che il magazine ha intenzione di riservare al suo ex, Pete Davidson, una copertina, facendo riferimento alla sua «Big Dick Energy». Un termine che se tradotto letteralmente potrebbe essere fraintesa, ma che in america sta spopolando come termine, al pari del molto più famoso LOL. Non è come può sembrare, infatti. L'espressione nasce da un famoso tweet di Ariana Grande in cui faceva riferimento esplicito alle doti del suo ex, Pete Davidson. Un significato che, poi, nel linguaggio di tutti giorni è andato ad alludere a una «sicurezza senza arroganza». E Kim Kardashian, scoperto il futuro riservato al suo ex si è definita «entusiasta».

«La distanza»

«Pete è simpatico ed è una brava persona. Sono entusiasta per quello che il futuro ha in serbo per lui», ha commentato Kim Kardashian. «Abbiamo deciso di mettere fine alla nostra relazione perché nell'ultimo periodo era diventata a distanza, per i nostri impegni di lavoro. Ma tra noi c'era un amore vero e il rispetto reciproco», ha voluto sottolineare Kim.

L'attacco social di Kanye West

I commenti di Kim Kardashian arrivano dopo che lei e Davidson sono stati recentemente oggetto di rinnovati attacchi sui social media da parte del suo ex marito Kanye West. Oltre ai commenti negativi rivolti al comico, lo stilista di Yeezy ha anche condiviso la sua frustrazione per i disaccordi suoi e di Kardashian riguardo all'istruzione dei loro quattro figli, North, Saint, Chicago e Psalm. Nonostante gli attacchi, la Kardashian ha avuto solo cose positive da dire sul suo ex marito durante l'intervista: «Quando stavo con Kanye, lui mi presentava a molte persone, penso che grazie a loro ho raggiunto un diverso livello di rispetto in questo mondo».



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Settembre 2022, 20:22

