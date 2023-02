Arisa (nei panni di Kim Kardashian) e la paura dopo la cena light: «Chissà come mi sveglio domani». Cosa ha mangiato

di Redazione web

Arisa è solita raccontare in modo divertente e scherzoso episodi di vita quotidiana: la cantante infatti, è un libro aperto con i suoi numerosissimi follower. In una delle ultime storie che ha postato sul proprio profilo Instagram indossa un filtro alla Kim Kardashian e parla della sua alimentazione: prima spiega cos'ha mangiato per cena e poi alcuni fastidi che le recano certi cibi. Il video è esilarante.

La storia Instagram di Arisa

Super truccata, con due labbre giganti e ciglia finte, è così che Arisa si è presentata ai suoi fan nell'ultima storia che ha postato su Instagram. La cantante (camuffata dal filtro "Kim Kardashian") ha raccontato: «Ho mangiato un pesciolino fatto in padella con della cipolla, molta cipolla quasi come se fosse un contorno. È stato bello, una cenetta light e deliziosa. Adesso vedo come mi sveglio domani mattina perché non vorrei svegliarmi gonfia come quando mangio i carboidarati col glutine, con quelli senza glutine mi succede meno, comunque mi sento gonfia. Tipo ieri sera ho mangiato le patate e stamattina mi sono alzata gonfia».

Arisa professoressa ad Amici

In questo momento Arisa, oltre ad essere impegnata con i suoi progetti lavorativi, è anche una dei professori nella scuola di Amici. Proprio in una delle recenti puntate del talent show, la cantante è scoppiata a piangere perché è già due anni che Amadeus non la chiama al Festival di Sanremo.

