Ambra Angiolini, la figlia Jolanda Renga pubblica il primo romanzo: «Grazie alla mia famiglia»

La figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga, Jolanda Renga ha deciso di cimentarsi in una nuova avventura tutta nuova. Il talento è di famiglia e lei ne è la prova lampante. Dopo un'estate passata in Africa per una vacanza con il fidanzato Filippo Carrante, Jolanda è tornata a casa per partecipare insieme alla mamma ad un pomeriggio all'insegna del sorriso e della beneficenza. Le due, infatti, si erano travestite da principesse Disney e sono state all'ospedale di Genova pronte a regalare sorrisi e un po' di leggerezza ai bambini ricoverati. Un gesto che ha commosso molto i fan.

Adesso Jolanda Renga si prepara ad una nuova avventura nel mondo dell'editoria. A soli 19 anni ha pubblicato il suo primo libro, un romanzo. Andiamo a scoprire qualcosa in più.

Il primo romanzo di Jolanda Renga

Jolanda Renga ha pubblicato negli ultimi giorni alcuni indizi sul suo nuovo progetto e oggi, 16 settembre, ha finalmente annunciato di che cosa si tratta.

«“Qualcosa nel modo in cui sbadiglia” è il titolo del romanzo che ho scritto e che uscirà il 26 settembre.

Non mi sembra vero: è da sempre il mio sogno più grande e vederlo diventare realtà, dopo così tanto lavoro, mi riempie di sensazioni che non so descrivere a parole. Posso solo ringraziare i miei amici per questi video meravigliosi e per il loro sostegno, la mia famiglia che mi è stata accanto dal primo momento, oltre a tutti coloro che mi hanno aiutata e seguita in questo percorso dall’inizio e lo fanno ancora.

