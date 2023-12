Jennifer Lopez e la relazione con Ben Affleck: «Stress post traumatico mediatico»

di Alessia Di Fiore

La coppia Jennifer Lopez-Ben Affleck, convolata a nozze nel 2022, è una delle più amate e chiacchierate di Hollywood, soprattutto perchè i due erano già stati insieme negli anni 2000 facendo sognare numerosi fan.

Di recente in un'intervista a Variety, la cantante ha parlato della sua relazione con l'attore, e di come la stampa abbia influito sulla loro sanità di coppia, Jennifer ha dichiarato di aver vissuto un vero e proprio disturbo post tramatico mediatico e che i giornalisti, riguardo la privay della sua relazione si siano spinti troppo oltre, arrivando persino a coniare il termine "Bennifer".

Jennifer ha raccontato che anche in passato la coppia ha ricevuto un po' troppa attenzione, e uno dei motivi del trauma è dovuto proprio a quel difficile periodo.

Nonostante le malelingue che hanno spesso cercato di interferire con la felicità della coppia, pare invece che i due siano più sereni e innamorati che mai.

L'artista ha poi annunciato l'arrivo del suo nuovo album "This is me...now" accompagnato da un film scritto a quattro mani con Ben. «Siamo cresciuti, siamo diventati più saggi. Ora sappiamo cosa è davvero importante nella vita, non dando troppa importanza a ciò che pensano gli altri. La chiave è rimanere fedeli a noi stessi», ha dichiarato la cantante e attrice Jennifer Lopez, continua: «Ho seguito il mio cuore e ho intrapreso un cammino che forse non tutti consideravano la scelta migliore, ma era qualcosa che dovevo fare», afferma con convinzione.

