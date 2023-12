Cameron Diaz, il consiglio per un matrimonio duraturo: «Ognuno dovrebbe dormire nel proprio letto»

di Alessia Di Fiore

L'amatissima star di Hollywood, Cameron Diaz, ha di recente partecipato al podcast di Molly Sims " Lipstick on the rime", che grazie ad alcune sue rivelazioni in merito alla vita matrimoniale, ha reso la puntata memorabile.

La rivelazione di Cameron Diaz

L'attrice ha detto: «Ognuno dovrebbe avere la propria camera da letto», ha rivelato Cameron a Molly, affiancata da Emese Gormley, dando il via a una discussione sull'approcci a una vita coniugale sana e appagante. Poi la star ha continuato illustrando alle podcaster la sua idea di casa ideale: l'attrice ha confessato che la sua idea di casa ideale include ben tre camere da letto, una per lei, una per il marito e, posta al centro, una camera da letto da condividere e dove coltivare la passione coniugale.

La Diaz ha però anche confessato che questa visione non si applica alla sua vita matirmoniale con il marito Benji Madden, intanto però la notizia è doventata virale ed è stata riportata dal Daily Mail.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Dicembre 2023, 16:17

