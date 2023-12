Sienna Miller incinta a 41 anni: «Sono più grande del mio compagno e mi sento vittima dei pregiudizi»

di Redazione Web

L'attrice di "Anatomia di uno Scandalo" Sienna Miller ha annunciato da poco di essere in dolce attesa di una bambina, con il compagno e attore di The Crown Oli Green, di 27 anni.

Nella coppia la star americana è più grande del suo fidanzato, dal quale aspetta una figlia all'età di 41 anni, ma a Hollywood questo fa torcere il naso. Sienna Miller si sente sotto i riflettori del pregiudizio proveniente da un contesto culturale che lei stessa definisce «misogino e patriarcale».

La gravidanza

L'attrice, prossima a spegnerà 42 candeline, ha dichiarato ai microfoni di Vogue che «Il fatto che io sia la più grande in una relazione con una persona più giovane, o che sia incinta oltre i 40 anni rende me “irresponsabile” e la bambina che nascerà “una poverina”. È solo un bersaglio banale e facile. Ma è assurdo».

Sienna Miller è alla sua 27esima settimana e aspetta impaziente di diventare mamma per la seconda volta, dopo la primogenita Marlowe avuta dalla relazione con l’ex compagno Tom Sturridge. A rompere i suoi equilibri e le aspettaive di vivere felice con il suo compagno Oli Green sono i pregiudizi che derivono dalla sua relazione che non segue tutti gli standard imposti dalla società odierna.

«Mi piacerebbe arrivare a un punto in cui non devo sentire il bisogno di scherzare sul fatto di essere più grande del mio partner e incinta, per dimostrare che sono autoironica», ha spiegato l’attrice. «Sono stata molto fortunata.

La relazione

A difendere Sienna Miller da accuse e pregiudizi ci pensa la sua cara amica Emily Blunt: «Voleva un altro figlio da anni. Aveva solo bisogno della persona giusta, e la vedo davvero in Oli Green».

Sienna Miller ha rivelato che nella sua relazione con Green, nonostante gli ostacoli iniziali, entrambi sono consapevoli dei possibili rischi in cui possono incorrere, ma al contempo non crede si possa legiferare su questioni di cuore. «Per quanto tenga conto del fatto che forse un giorno Green potrebbe voler stare con qualcuno più giovane, anche per lui è plausibile che anche io possa voler stare con qualcuno più grande».

