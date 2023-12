Sienna Miller, la rivelazione a Vogue: aspetta una bambina

di Tommaso Cometti

Sienna Miller aspetta una bambina: l'attrice, insieme al compagno Oli Green aveva annunciato la gravidanza lo scorso settembre. Adesso, in occasione di un servizio fotografico realizzato con Vogue, la 41enne ha rivelato di aspettare una figlia. Come riporta il Daily Mail, l'attrice ha posato insieme al suo partner e alla sua primogenita, Marlowe.

L'annuncio

Sienna Miller ha parlato senza filtri, svelando che non si è trattato di una gravidanza “programmata”. L'attrice ha dichiarato: «Non stavo cercando di diventare mamma per la seconda volta, è stata una sorpresa». Sienna, poi, ha voluto parlare dei pregiudizi legati alle mamme in età matura: «Mi sembra un atteggiamento misogino.

L'attrice, attualmente alla sua trentesima settimana di gestazione, ha parlato anche della nascita della sua prima figlia, Marlowe: «Avrei voluto un parto naturale, ma ho dovuto sottopormi a un cesario, mi è sembrato un crudele scherzo del destino. Fu un'esperienza destabilizzante».

Sienna Miller e Oli Green si frequentano dal 2021, nonostante la differenza d'età: l'attore, infatti, è 15 anni più giovane della diva. L'attrice ha commentato: «So che molti non riescono a comprenderlo, ma tra noi ci sono solo gioia e amore. Non penso che si possano esprimere giudizi sull'amore».

