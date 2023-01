Il tradimento e la baby sitter

Sono diversi giorni che provo un malcelato fastidio pensando al maracanà mediatico intorno alla fine della storia tra Shakira e Piquè, ma giusto ieri sera, dopo una corsetta di fine giornata, mi sono imbattuta in uno scatto di Sienna Miller e Jude Law.

Loro erano (sono, ormai separatamente) iconici, termine che oggi pare vada tanto di moda. Ma iconici veri eh, che lei proprio non ha rivali in quanto a classe e eleganza e lui, se l’avete visto nei panni da Papa nella serie di Sorrentino, capirete bene perché anche adesso che ha una certa età rimane comunque genuinamente irresistibile.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Gennaio 2023, 07:54

