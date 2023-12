Audrey Hepburn, il figlio Luca Dotti: «Mamma non sopportava Bogart. Mia nonna? Gliene ha fatte di tutti i colori»

Nato a Losanna, in Svizzera, dal matrimonio con lo psichiatra italiano Andrea Dotti, Luca Dotti è il secondogenito di Audrey Hepburn. Proprio lui ha fornito retroscena inediti sulla vita dell’attrice nel libro Audrey mia madre (Mondadori Electa). «Mia madre si considerava al 100% inglese - racconta al Corriere della Sera - ma in casa considerava italiano e francese prioritari, mi diceva: "Luchino stai tranquillo, poi l'inglese lo imparerai". Quando i miei si separarono l'avvocato Agnelli, mi chiese in inglese cosa provavo. Io risposi: "I am sorry, I don't understand", perché non capivo. L'avvocato raccontò divertito a mio padre: "Tuo figlio è un genio della diplomazia e ha finto di non comprendere". In verità non lo avevo davvero capito»