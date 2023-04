Tiffany, la storica gioielleria torna sulla Quinta Avenue a New York

Tiffany torna nel suo negozio iconico a Manhattan con un nuovo look e una nuova proprietà. Molte cose sono cambiate dall'inizio del restyling del flagship store all'angolo tra la Quinta Avenue e la 57esima Strada, quasi 4 anni fa. Nel 2021, dopo intense trattative, Lvmh Mo‰t Hennessy Louis Vuitton ha acquisito Tiffany per circa 16 miliardi di dollari, e la vendita è stata una delle più grandi operazioni mai realizzate nel mondo del lusso.

Il negozio dovrebbe riaprire il 28 aprile

Nel negozio, che secondo il New York Times riaprirà il 28 aprile, il vice presidente esecutivo di Tiffany Alexandre Arnault (figlio del fondatore e maggiore azionista di Lvmh) e il Ceo, Anthony Ledru, spiegano che la ristrutturazione ha puntato su due concetti: modernità e patrimonio storico. Il restyling ha lasciato intatta la facciata dell'edificio aperto nel 1940 e reso celebre in tutto il mondo dal film con Audrey Hepburn del 1961, così come la statua alta tre metri di Atlante che regge l'orologio, ma la vera rivoluzione è avvenuta all'interno.

Al piano terra spicca l'animazione di un uccello tempestato di diamanti che vola sullo skyline di New York City, mentre una statua azzurro Tiffany di una donna che sembra uscita dall'antichità si erge contro una scala curva. Quindi, il 30enne Alexandre Arnault mostra un altro pezzo forte del negozio: 'Equals Pì, un dipinto di Jean-Michel Basquiat realizzato con una tonalità di blu simile al colore distintivo del marchio, apparso in primo piano nella campagna pubblicitaria About Love di Tiffany del 2021 con Jay-Z e Beyoncé.

«Quando le persone entrano dalla Fifth Avenue, vedranno il Basquiat. Adesso è una parte importante del marchio Tiffany», ha spiegato Arnault, che due anni fa si è trasferito da Parigi a New York per seguire il progetto. «La riapertura del Fifth Avenue Landmark è una pietra miliare per la nostra maison - ha commentato invece Ledru - Questo non è solo un altro fiore all'occhiello, per noi, il Landmark è ora il faro del marchio».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Aprile 2023, 19:06

