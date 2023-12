Gwynth Paltrow e Dakota Johnson mano nella mano su Instagram: l'ex moglie e la fidanzata di Chris Martin vanno d'amore d'accordo

di Redazione web

Gwyneth Paltrow e Chris Martin sono stati sposati per ben 13 anni, dal 2003 al 2016, poi, il loro amore e il loro matrimonio sono finiti. L'attrice di Hollywood e il frontman dei Coldplay sono rimasti in ottimi rapporti anche per il bene dei loro figli, Apple e Moses. Gwyneth, inoltre, è molto affezionata anche alla fidanzata dell'ex marito, l'attrice Dakota Johnson, e la foto postata su Instagram è l'ennesima prova del loro legame. I fan hanno molto apprezzato lo scatto di Gwyneth e pensano sia un esempio molto positivo da trasmettere sui social.

La foto Instagram di Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow è molto attiva sul proprio profilo Instagram e ama condividere con i suoi follower, le sue avventure, i suoi progetti di lavoro e le sue opinioni. All'attrice, però, piace mostrare anche qualcosa della sua vita privata e, infatti, non è raro vedere selfie con i figli o con l'ex marito Chris Martin. Alcune ore fa, Gwyneth ha deciso di rispondere ad alcune domande dei fan e qualcuno le ha chiesto di dimostrare quanto fosse reale l'affetto che prova nei confronti di Dakota Johnson. Quindi, l'attrice ha pubblicato una foto in cui stringe la mano della giovane ed entrambe sorridono. Gwyneth ha sempre detto di avere stretto una profonda amicizia con Dakota e che le due non soffrono nessun imbarazzo per quanto riguarda Chris Martin.

Le dichiarazioni di Gwyneth Paltrow su Dakota Johnson

Qualche tempo fa, su Instagram, Gwyneth Paltrow aveva spiegato il suo rapporto con Dakota Johnson: «Siamo ottime amiche. Le voglio così tanto bene. È una persona adorabile e meravigliosa. So che può sembrare strano e poco convenzionale, ma è così». L'attrice, poi, aveva aggiunto che considera Chris Martin come un fratello.

