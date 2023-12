Jennifer Lopez, la corazza hot sul red carpet con Ben Affleck: la diva fa impazzire i fan

di Cristina Siciliano

Jennifer Lopez è stata eletta dalla rivista statunitense Elle tra le donne del 2023. Come lei nessuna: la cantante, imprenditrice, attrice a 54 anni, continua ad essere una delle star più belle e affascinanti di Holliwood, ma anche una delle dive più eleganti e di tendenza, in grado di porre il focus su di lei ad ogni red carpet grazie ai suoi outfit pazzeschi.

Accompagnaata dal marito Ben Affleck, Jennifer Lopez ha indossato un abito con corsetto di metallo firmato Grace Ling, brand fondato dall’omonima stilista di Singapore dopo aver maturato esperienza in Thom Browne e The Row a New York.

Il look

Il fulcro del look di Jennifer Lopez all'evento Elle Women in Hollywood è il top metallico.

