Italia-Inghilterra: William, Kate e George, dall'euforia alla delusione finale

William, Kate e George: i duchi di Cambridge e il loro primogenito erano a Wembley e, come tutti i tifosi inglesi, sono passati dall'euforia alla delusione finale al termine di Italia-Inghilterra. Il primogenito di Carlo e Diana, in qualità di presidente onorario della Football Association, era probabilmente l'autorità più attesa in una tribuna gremita di personaggi istituzionali e vip di fama mondiale. Non è stata certo la finale di Euro 2020 che sperava.

Leggi anche > Italia-Inghilterra, Mattarella esulta al gol degli azzurri. I social impazziscono: «Come Pertini»

Dalla carica pre-partita all'euforia per il gol di Shaw in apertura di match, William, Kate e George nel corso della partita sono passati ad una certa preoccupazione, fino alla delusione finale, immensa. I volti parlano chiaro.

Il duca di Cambridge, comunque, al termine della finale persa si è recato negli spogliatoi per parlare agli uomini di Southgate: «Abbiamo il cuore spezzato, ma voi potete tenere la testa alta ed essere orgogliosi».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Luglio 2021, 01:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA