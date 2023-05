Isola, Fabio Ricci dei Jalisse: «Da Marco Mazzoli attacchi e strumentalizzazioni, ora lo vedo con occhi diversi»

di Redazione Web

Ancora tensioni, liti e confronti tra i naufraghi dell'Isola dei Famosi, il programma condotto da Ilary Blasi. Questa volta, dopo l'ultima diretta del reality, ad andare al televoto è Fabio Ricci, il cantante dei Jalisse che è finito in nomination a seguito del voto datogli da Marco Mazzoli.

Nelle ultime ore, Fabio si è lamentato del comportamento del naufrago respingendo le sue motivazioni. Andiamo a vedere cosa è successo.

Le parole di Fabio Ricci

Fabio Ricci, risentito dalla nomination ricevuta da parte di Marco Mazzoli, si dice deluso dal comportamento del suo compagno e decide di confrontarsi con lui. «Noi avevamo chiarito la discussione con un abbraccio.

«Marco lo vedo diverso non mi è piaciuto come si è comportato con Gian Maria Sainato e l'attacco che c'è stato, la strumentalizzazione. In aggiunta non mi è piaciuto l'attacco che ha fatto a Paolo. Quindi sto vedendo Marco con degli occhi diversi», ha confessato il naufrago.

Riusciranno Marco e Fabio a riavvicinarsi senza litigare?

Non ci resta che aspettare.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Maggio 2023, 14:42

