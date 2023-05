Isola, Gian Maria Sainato dal bacio (di Giuda?) a Marco Mazzoli all'esilio a Sant'Elena: «Mi sento perso»

di Redazione Web

Gian Maria Sainato è stato eliminato. La sua non è però un'eliminazione definitiva all'Isola dei Famosi, tant'è che il naufrago si è spostato momentaneamente sull'Isola di Sant'Elena in attesa di fare ritorno sull'isola principale dove ci sono tutti gli altri naufraghi.

Il modello ha abbandonato dunque il gruppo de Los Hombres e ha raggiunto il suo compagno d'avventura Christopher Leoni, già esiliato a Sant'Elena. Andiamo a vedere cosa sta succedendo.

Gian Maria Sainato esiliato all'Isola di Sant'Elena

Gian Maria Sainato prima di lasciare la Palapa ha dato un bacio (di Giuda?) al naufrago Marco Mazzoli, visti i litigi precedenti. Poco dopo ha raggiunto Nathalie Caldonazzo e Christopher Leoni all'Isola di Sant'Elena ma nelle ultime ore sembrerebbe avere qualche momento di sconforto.

«Devo ammettere che appena sono arrivato sull'Isola di Sant'Elena mi sono trovato un po' spaesato e un po' perso.

Riuscirà Gian Maria Sainato a resistere alla dura vita sull'Isola?

Non ci resta che aspettare.

