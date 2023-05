Isola, Corinne Clery choc: «Non sento mio figlio da sei anni». Enrico Papi fa un appello in diretta

di Redazione Web

E anche la quinta puntata dell'Isola dei Famosi è archiviata. Lunedì 15 maggio è andata in onda una nuova puntata in diretta di questa 17esima edizione del reality, ricca di avvenimenti, liti, carenze di cibo e sfide. In studi erano presenti Ilary Blasi e gli opinionisti, Vladimir Luxuria ed Enrico Papi che hanno fatto il punto della situazione mentre dall'Honduras Alvin, ha tenuto a bada i due gruppi dei naufraghi. Primo momento top della puntata riguarda Enrico Papi e la sua sensibilità verso la naufraga Corinne Clery.

Corinne Clery e il rapporto con il figlio

Durante la puntata, Corinne Clery ha parlato a cuore aperto del suo rapporto con il figlio Alexandre Wayaffe, con il quale non parla ormai da ben sei anni. «Sono stata una mamma bambina, avevo 19 anni. Da quando sono qui penso sempre a mio figlio.

La sensibilità di Enrico Papi

In seguito al racconto della naufraga, l'opinionista, Enrico Papi ha fatto un appello al figlio di Corinne Clery in diretta. «Perdere una mamma è una cosa devastante. Io ti consiglio di metterti in contatto con tua mamma e di non perdere questo tipo di rapporto perché in una vita come questa, piena di difetti e imperfezioni, la mamma è l'unica persona che riesce a renderla perfetta. Credimi quando non ci sarà più ti mancherà. Ora ogni momento perso è veramente perduto per sempre», ha concluso l'opinionista.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Maggio 2023, 09:39

