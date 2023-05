Isola, Helena Prestes minaccia i naufraghi: «Lotterò fino alla fine, mi sento più forte che mai»

di Redazione Web

All'Isola dei Famosi, il reality show condotto da Ilari Blasi, Helena Prestes è la naufraga che ha creato più polemiche tra tutti i concorrenti. E anche negli ultimi giorni ha dovuto affrontare una lite con diversi naufraghi, tra cui anche Cristina Scuccia, Alessandra Drusian dei Jalisse e infine Corinne Clery, che ha sempre cercato di aiutarla. E proprio quest'ultima parlando con Nathaly Caldonazzo ha spiegato il motivo dell'incomprensione con Helena: «Mi sono davverso scocciata. Mi tratta male e ha questo modo di fare anche con me che la proteggo da un mese», ha spiegato la naufraga.

Helena Prestes contro tutti

Nelle ultime ore è stato mostrato durante il daytime ciò che Helena Prestes ha rivelato in confessionale. La naufraga nonostante sia finita per la terza volta in nomination non ha nascosto la sua grinta. «Terza nomination per me però mi sento più forte che mai», ha sottolineato la naufraga.

Poco dopo, Helena Prestes ha rivelato di non avere la minima intezione di mollare il colpo, tant'è che vuole mostrare a tutti la sua tenacia e determinazione.

Riuscirà Helena Prestes a uscire vincitrice da quest'esperienza?

Non ci resta che aspettare.

