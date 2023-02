L'influencer si toglie l'imbottitura del reggiseno in diretta: «Non credete a tutto ciò che vi mostrano sui social, amatevi per ciò che siete»

di Redazione web

Izzie Rodgers, influencer inglese, ha postato sul proprio profilo Instagram una foto in cui mostra il suo vero seno. La 25enne spiega che avrebbe sempre desiderato avere un decollete più abbondante e proprio per questo da adolescente ha cominciato ad imbottirsi il reggiseno con la carta igienica. Sul post Instagram scrive: «Accettatevi per ciò che siete e non cercate mai di cambiarvi».

Il post Instagram di Izzie

In uno degli ultimi post Instagram che Izzie Rodgers ha pubblicato, scrive: «Da ragazzina ho sempre sperato che il mio seno crescesse di più ma con il tempo ho capito che non avevo speranze e siccome non mi piaceva mi imbottivo il reggiseno. Crescendo ho capito che non aveva senso farlo e quindi voglio dire a tutte le ragazze che non è di certo un po' di grasso sul petto a definirvi». La 25enne con i propri post vuole infondere un messaggio di fiducia a tutte quelle ragazze che per un motivo o per un altro si sentono inadeguate o insicure.

Izzie e il messaggio di body positivity

Izzie Rodgers è molto seguita sui propri profili social: su Instagram conta più di 200.000 follower mentre su TikTok la seguono più di 70.000 persone. L'influencer è molto apprezzata perché tramite le sue foto trasmette costantemente il messaggio del body positivity che non ha per forza a che fare solo con il corpo ma anche con la pelle. Izzie infatti, soffre di acne che sul suo viso è molto evidente.

