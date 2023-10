Ilary Blasi e Michelle Hunziker scatenate al compleanno di Roberto Cenci, parata di vip per il regista Mediaset: ecco chi c'era

di Redazione web

Ilary Blasi e Michelle Hunziker si sono riunite ieri sera in occasione della festa di compleanno di Roberto Cenci, storico regista della Mediaset che dirige programmi come Ciao Darwin, Lo Show dei Record, L'Isola dei Famosi, All together now e molti altri. Una carriera molto importante e solida che lo ha consacrato come uno dei registi televisivi più conosciuti.

Le due showgirl non potevano mancare a questo evento così importante. Andiamo a scoprire chi erano gli altri invitati vip.

Parata di vip al compleanno del regista

Roberto Cenci ha invitato tutti i suoi amici per festeggiare i suoi 60 anni e non mancava proprio nessuno: dal mitico Renato Zero, Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, Pintus, Nicola Savino, Alvin, Vladimir Luxuria e molti altri...

La presenza dei più importanti colleghi presentatori di Roberto Cenci ha fatto sperare in un ritorno in televisione per Ilary Blasi che aveva detto a Striscia la notizia di essere «senza contratto, in letargo».

La showgirl era presente con la sua manager Graziella Lopedota e questo ha aumentato il sospetto di un suo possibile ritorno in tv...

