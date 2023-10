Totti, Ilary riconsegna i Rolex: l'incontro in una banca segreta. La causa non si ferma: lui pronto a pignorare i beni di Silvia Blasi

di Redazione web

Alla fine Ilary Blasi ha dovuto cedere. I Rolex, dopo quasi un anno e quattro mesi, torneranno a casa Totti. La showgirl li aveva fatti sparire dalle cassette di sicurezza nel giugno del 2022, sostenendo che le erano stati regalati. Il giudice ha stabilito che dovevano tornare al legittimo proprietario, Francesco Totti, riporta il Corriere della Sera. Saranno consegnati venerdì 6 ottobre in una banca dell'Eur non lontana dalla villa che una volta era il loro tetto coniugale, lontani da occhi indiscreti.

La riconsegna dei Rolex a Totti

Ilary Blasi riconsegnerà i Rolex a Totti, accompagnata dall'avvocato. Lui, invece, potrebbe portare con sè un esperto che possa valutare se gli orologi sono autentici, oppure no.

Tesi alla quale ha allegato certificati di acquisto (anche se non per tutti quelli che dichiara di possedere). Il tema è tutt'altro che da sottovalutare, perché se non riavrà indietro tutti gli orologi richiesti, Totti sarebbe pronto a passare alle maniere forti. E la causa, da civile potrebbe diventare penale. I due ex restano legati solo dai tre figli Cristian, Chanel e Isabel, ma cercano di ridurre al minimo i contatti. Questo scontro chiarisce che rapporto tra i due non è affatto sereno.

La separazione

Intanto va avanti anche la separazione. La prossima udienza è stata fissata per il 24 gennaio. Il giudice deciderà quali prove ammettere, dopo le memorie presentate che comprendono presunti tradimenti. Resta aperto anche il terzo fronte, quello legato alla ex cognata Silvia Blasi e la Longarina. Totti chiede 190mila euro di canoni e affitti arretrati che Silvia Blasi non ha pagato. E non avrebbe intenzione di pagare. Soldi sui quali Totti non vuole soprassedere. Al più presto inoltrerà una richiesta di pignoramento dei beni dell'ex cognata.

