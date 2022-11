Ilary Blasi e le borse “rubate”: «Le ha trovate lei, Totti le aveva nascoste nella Spa»

Ilary Blasi ha riavuto le sue borse, ma non per merito di Francesco Totti. Contrariamente a quanto trapelato nei giorni scorsi non sarebbe stato l'ex campione della Roma a restituire le costose borse firmate alla sua ex moglie, ma le avrebbe ritrovate lei stessa, scoprendo il nascondiglio in cui erano state riposte.

Stando a quanto riporta Il Fatto Quotidiano, Francesco Totti non avrebbe mai restituito alla conduttrice Mediaset le sue amate borse, ma Ilary le avrebbe trovate nella Spa della maestosa villa all’Eur dove Totti e Ilary continuano a vivere da separati in casa in attesa degli accordi di separazione. Pare che Ilary avrebbe provato a raggiungere la parte di casa in cui si trova la Spa, e in cui non andava da tempo, trovando però la porta chiusa. La Blasi avrebbe chiesto ai suoi collaboratori domestici che però non avevano le chiavi, spingendola alla fine a ricorrere a un fabbro.

Forzata la porta avrebbe trovato le sue borse. Secondo le indiscrezioni con lei ci sarebbe stata la figlia Chanel. Il caso sarebbe finito in tibunale, anche se ad oggi non si è ancora raggiunto un accordo. Totti non avrebbe quindi cercato di "fare bella figura" mostrandosi conciliante, ma sarebbe stata solo Ilary scaltra da individuare il nascondiglio dell'ex marito. Restano sequestrate ancora le scarpe di lei e i famosi Rolex di lui.

