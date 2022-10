Oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 31 ottobre al 6 novembre: ecco i segni favoriti dalle stelle

di Redazione web

L'oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va dal 31 ottobre al 6 novembre. L'astrologo, volto noto della televisione, condivide le indicazioni degli astri e fornisce consigli su come affrontare la settimana. Un modo per interrogare le stelle su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni fortuna ecc. Ecco le previsioni segno per segno.



ARIETE. Sarà una settimana positiva, in amore alcuni avranno qualche dubbio in più ma si ripartirà con meno opposizioni planerarie. Attenzione al denaro, con l’arrivo di Giove nel segno a partire dal mese di dicembre le soluzioni non tarderanno ad arrivare.



TORO. Alcune opposizioni potrebbero ingigantire dei problemi che potrebbero essere risolti in modo veloce e agevole. Attenzione con Leone e Acquario. Per quanto riguarda il lavoro, questa non sarà la settimana migliore per risolvere i problemi.

GEMELLI. Se state cercando un affetto sarà meglio darsi da fare entro la prima metà del mese di novembre. Per quanto riguarda il lavoro, sarete un po’ nervosi, le attività incomberanno e non riuscirete a dedicare del tempo a voi stessi.



CANCRO. State vivendo una rinascita in amore, siete più sereni ma soprattutto avete ben chiare le persone su cui contare. Sul lavoro sono in arrivo novità, piano piano i progetti prenderanno quota.



LEONE. Siete molto presi dalle situazioni pratiche e il rischio è di dedicare troppo poco tempo all'amore. Lavoro? Meglio andare con i piedi di piombo, soprattutto se ci sono delle persone che non vi vanno a genio.

VERGINE. Interessanti i nuovi incontri per i single del segno, lasciatevi andare alla passionalità. Per quanto riguarda il lavoro, non sottovalutate i nuovi progetti e se dovete avanzare delle richieste fatelo entro la metà del mese.

BILANCIA. Gli amori nati da poco sembrano decollare, sul lavoro arriva finalmente un po' di serenità. Favoriti coloro che devono acquistare o vendere.

SCORPIONE. Sarà una settimana fortunata con i pianenti nel vostro segno. L'amore potrebbe consolidarsi. Mercurio e Giove sono favorevoli per il lavoro, buon momento per farsi notare.

SAGITTARIO. Ora è il momento di guardarvi attorno visto che Venere presto sarà nel segno. Sul lavoro le cose andranno meglio nella seconda parte della settimana.

CAPRICORNO. In amore ci sono stati degli alti e bassi ma se una persona ricambia i vostri sentimenti non fatevela scappare e non esitate a dichiararvi. Lavoro? Diversamente da quanto accaduto nelle scorse settimane, il mese di novembre porterà soluzioni importanti.

ACQUARIO. I sentimenti sono in un momento un po' critico soprattutto se state con persone che non capiscono il vostro desiderio di libertà. Attenzione alle finanze, ultimamente avete avuto molte spese.

PESCI. I sentimenti tornano protagonisti, via libera a nuove conoscenze grazie e una Venere positiva. Fate attenzione alle spese, ma se avete fatto delle richieste le risposte non tarderanno ad arrivare.

