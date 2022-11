Ilary Blasi ha una nuova fiamma? A cena con un uomo misterioso: le foto di Diva e Donna

di Redazione web

Ilary Blasi ha una nuova fiamma? Niente di ufficiale, ma Diva e Donna ha lanciato sui social l'indiscrezione di una presunta frequentazione con una foto che ha dato il via ad una nuova bufera. «Ilary Blasi esce con un altro uomo», queste le parole del settimanale che ha condiviso su Instagram lo scoop della nuova presunta frequentazione della conduttrice dell'Isola dei Famosi.

Cosa sta succedendo

Dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti che ormai fa coppia fissa con Noemi Bocchi, Ilary Blasi ha trascorso delle vacanze da sogno in compagnia degli amici e dei figli, ma in questi mesi non è mai stata affiancata a nessun nuovo uomo che potesse far pensare a una nuova frequentazione.

Aria di cambiamenti per la conduttrice, che nel nuovo numero di Diva e Donna appare in compagnia di un uomo misterioso: si chiama Edoardo e fa l'immobiliarista. Al momento queste sono le uniche informazioni sul presunto nuovo cavaliere di Ilary Blasi.

Dopo l'attenzione mediatica degli ultimi mesi dovuta alle numerose indiscrezioni sulla fine della relazione con l'ex Capitano della Roma, adesso Ilary in compagnia di Edoardo appare serena e tranquilla. I due sono stati pizzicati durante una cena in un esclusivo ristorante della Capitale, che tra piatti gourmet e bicchieri di vino si sono goduti la serata in compagnia degli altri amici.

