Se è vero che ad ogni azione corrisponde una reazione, ad ogni dichiarazione del (quasi) ex marito fa seguito una foto con posa conturbante di Ilary Blasi. Dopo il servizio del settimane Chi sull'anello di fidanzamento di Francesco Totti e Noemi Bocchi – una promessa d'amore che agli affezionati della coppia Totti-Blasi è apparsa un po' prematura –, la (riconfermata) conduttrice dell'Isola dei Famosi risponde a tono con uno scatto senza veli.

«Francesco Totti fa sul serio con Noemi Bocchi, spunta anche un anello»: l'indiscrezione clamorosa

Ilary Blasi posa senza veli, la foto che accende il web

Nella sua ultima storia Ilary Blasi ha pubblicato una foto di schiena con jeans lunghi chiari a vita alta, capelli lunghi sciolti sulla schiena e braccia puntate sulle gambe. Nell'immagine non compare il volto, ma la posa volitiva restituisce tutta la grinta di una donna forte, tenace e pronta a tutto per difendere i propri interessi e quelli dei tre figli Cristian, Chanel e Isabel nel corso della prossima udienza, in programma per l'11 novembre.

La folta chioma bionda copre solo in parte il corpo tonico e abbronzato di Ilary, che si concede una posa senza veli capace di accende le fantasie dei fan. Non è la prima immagine audace che la moglie dell'ex numero 10 della Roma si concede sui social, ostentando una ritrovata libertà che, con il senno di poi, sembrava mancare da troppo tempo.

