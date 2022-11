Totti e Ilary Blasi, non solo Rolex e borse: ecco su cosa litigano i due ex

Francesco Totti e Ilary Blasi non smettono di far parlare. Dopo l'annuncio della separazione, i riflettori del gossip sull'ormai ex coppia non si sono mai spenti. E mentre l'ex capitano giallorosso si è trasferito a Roma nord con la sua nuova fiamma, Noemi Bocchi, ecco spuntare un'altra clamorosa indiscrezione su cosa stia facendo litigare i due.

Non solo Rolex

Per settimane Francesco Totti e Ilary Blasi hanno litigato per il reciproco furto di Rolex e borse. Una questione divenuta famosa grazie all'intervista lasciata dal Pupone e che nel tempo si è animata di nuovi rumors e frecciatine social da parte di Ilary. Ma a quanto pare non sarebbe l'unica questione su cui la conduttrice dell'Isola dei Famosi e l'ex calciatore stanno discutendo in aula di tribunale. Secondo quanto riportato da «Verità&Affari», infatti la Blasi vorrebbe tenere le quote della società a cui fa capo il centro sportivo che porta il nome di Francesco Totti e a cui lui è molto legato.

Il centro sportivo

Un centro sportivo in cui hanno lavorato il padre e il cognato della conduttrice. Nonostante il divorzio, infatti, il 90% delle quote sono rimaste in mano a Ilary Blasi. E la showgirl non avrebbe alcuna intenzione di privarsene, visto che nell'ultimo anni la società ha raddoppiato gli incassi. Il centro sportivo che si trova alla Longarina, però, porta il nome di Totti e sfrutta le idee e la fama del Pupone. Ma la famiglia Blasi non molla la presa e vuole mantenere il comando della società. Un altro oggetto del contendere sul quale molto probabilmente si scatenerà un'altra battaglia legale. L'ennesima che vede protagonisti i due ex coniugi da mesi.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Novembre 2022, 17:18

