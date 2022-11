Nina Moric confusa durante l'intervista a Belve esplode contro la Fagnani; «Vedi che non mi segui»

di Redazione web

Nina Moric, intervistata da Francesca Fagnani nell'ultima puntata di Belve si è mostrata piuttosto confusa, ma come sempre anche sui social, un fiume in piena. La modella ha parlato di molte cose, dal suo passato con i presunti abusi dei genitori al rapporto con l'ex Corona e il figlio Carlos, spiegando però anche il suo punto di vista politico e la verità sull'uso di alcol e droghe.

Leggi anche > Memo Remigi e le molestie in diretta, Jessica Morlacchi: «Mi aspettavo scuse, non menzogne». Lui: «Solo una pacchettina portafortuna»

Flusso di pensieri

Nina Moric appare piuttosto confusa sin da subito, alla domanda su quanto si sente belva risponde: «Una volta avrei detto pantera, oggi invece sono un essere umano, che è la bestia più feroce di tutte», poi continua con un flusso di pensieri: «Mi sono sempre spogliata mettendomi a nudo, ma non ho mai perso la dignità. Sono fiera della donna che sono oggi. Il mio nome? L'ho tatuato sul braccio per paura di perdermi».

Contraddizioni

Vista la confusione la Fagnani le fa notare le sue contraddizioni, mettendola davanti anche a dichiarazioni fatte in passato: «Dicono che sono malata di mente, ma nessun medico me lo ha mai diagnosticato», chiarisce la Moric. Sulle presunte violenze chiarisce: «Non sono una bugiarda, oggi dico la pura verità. In passato mi sono creata delle verità parallele. Ogni volta in base a come mi sentivo davo una versione diversa, magari non è accaduto niente, magari devo solo ricordarmi che ho avuto due genitori che hanno fatto del loro meglio. Si tratta di auto flagellazione. Mi sono fatta soltanto del male da sola».

Parla poi del rapporto con l'ex Corona e il figlio Carlos: «Con Corona eravamo due persone infelici, entrambi molto fragili». Poi su Carlos chiarisce: «Non ha rancore nei miei confronti, ha solo paura del padre e come madre io non sento di aver sbagliato nulla». Viene poi affrontato il tema delle dipendenze, dopo che la Moric per due volte, nel 2009 e nel 2012 è stata ricoverata per intossicazione da farmaci. La modella chiarisce la sua versione: «Quella ragazza, a me dispiace, dispiace veramente per la persona che era lì. Em, è che ero troppo sola, tutto qui. Le mie dipendenze? Ok ricapitoliamo una cosa, io non ho mai abusato di droghe. Ho provato, sì, perché ero infelice, la colpa è mia. Io non do colpa al mio lavoro, non do colpa allo stress, do colpa a me stessa. E quindi…poi le ho provate un paio di volte. Non è che ho fatto chissà quale viaggio astrale, no, ho provato e basta. Psicofarmaci? No, non sono mai stati psicofarmaci, allora, psicofarmaci cosa intendi le benzodiazepine? Ok i sonniferi anche. No, te l’ho detto la solitudine. Però sapevo che non potevo morire, infatti ho chiamato io l’ambulanza».

Leggi anche > Giulia Salemi, la confessione: «Da bambina mi sono sentita esclusa. Pierpaolo? Andremo a vivere insieme»

Viene anche affrontato il tema della politica, ricordando quando in passato, durante la relazione con Favoloso, abbia preso le parti di Casa Pound, mostrando chiara simpatia per l'estrema destra. A riguardo la Moric però smentisce: «Ma quale donna di destra.Sono dislessica, non so neanche qual è la destra e la sinistra. Ho abbracciato quella battaglia, ma non capivo niente. Sono stata manipolata per interessi di altri», aggiungendo però di non rinnegare nulla. La Fagnani però non riesce a trattenersi e chiede spiegazioni: «Lei si è sempre dichiarata di destra. Ora dice che lo ha fatto perché è stata manipolata, ma non gliene importava nulla. Però non lo rinnega». Nina Moric sbotta: «Allora vedi che non mi segui», ma la giornalista chiude: «No no, ci sto provando, in tutti i modi».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Novembre 2022, 12:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA