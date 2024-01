Ilary Blasi, la Befana arriva per Isabel: dolci e magia (e il mago delle bolle) per la figlia minore di casa Totti

di Redazione web

Ilary Blasi ha trascorso le sue vacanze natalizie insieme alla famiglia e al compagno Bastian Muller. Poi, subito dopo Natale, la coppia è volata a Zermatt, in Svizzera dove, tra sorrisi e baci, ha salutato il vecchio anno per dare il benvenuto al nuovo. Ora, la conduttrice romana si sta godendo il giorno della Befana con dolci, calze e anche un po' di magia per la piccola Isabel.

La storia Instagram di Ilary Blasi

Ilary Blasi ha pubblicato diverse storie sul proprio profilo Instagram. La conduttrice ha voluto raccontare ai suoi fan come sta trascorrendo l'Epifania e, quindi, è proprio partita dall'inizio. Questa mattina, dopo essersi svegliata, ha trovato in salotto le calze piene di dolci e cioccolata, lasciate dalla Befana che, a quanto pare, non ha regalato a nessuno il carbone.

Ogni calza colorata, portava il nome di un membro della famiglia e c'erano anche quelle di Cristian e Chanel che, tuttavia, sono in compagnia dei loro fidanzati. Poi, Ilary parte con Bastian verso la montagna e, dopo aver mostrato il brutto tempo fuori dal finestrino e il suo goloso pranzetto, riprende Isabel che si diverte con il "mago delle bolle".

Isabel Totti e il mago delle bolle

Ilary Blasi ha ripreso Isabel Totti mentre, timidamente, gioca con il mago delle bolle. Il signore soffia dentro a un lungo tubo e riempie di fumo delle bolle di sapone che, poi, posa sulle mani dei bambini. Una volta ottenuta la sua, Isabel sorride e comincia a soffiare, finché il sottile palloncino non esplode liberando tutto il fumo al suo interno.

