Ilary Blasi, Capodanno sotto la neve con il suo Bastian e Isabel: la scalata per raggiungere la baita e il bacio a mezzanotte

Ilary Blasi ha trascorso l'ultimo giorno dell'anno in Svizzera, più precisamente a Zermatt, località in cui si trova anche Michelle Hunziker. La conduttrice romana, invece, è in compagnia del compagno Bastian Muller e della figlia più piccola, Isabel Totti. Anche lei ha documentato sui social la notte più lunga di tutte e vestita tutta di rosso, sembra essersi davvero divertita in mezzo alla neve.

Le storie Instagram di Ilary Blasi

Ilary Blasi ha pubblicato moltissime storie sul proprio profilo Instagram e, in questo modo, ha raccontato ai suoi follower com'è stato il suo Capodanno. Si potrebbe definire all'insegna del divertimento e dell'amore. Infatti, la conduttrice, insieme al compagno Bastian Muller e alla sua Isabel, ha scherzato, giocato, riso e ballato in mezzo alla neve salvo, poi, cominciare la breve scalata per raggiungere la baita dove, poi, avrebbe fatto il conto alla rovescia.

Ilary indossava degli scarponi da neve, una gonna rossa per il buon auspicio e un maglione bianco ricamato di rosso. Si è lasciata scattare diverse foto e filmare, mentre con Isabel per mano, seguiva il sentiero innevato. La foto che, però, è più piaciuta ai suoi fan è stato il selfie scattato da Bastian: la bambina tra i due adulti con la mamma che le dà un tenero bacio sulla guancia.

Ilary Blasi e l'anno nuovo

Per questo anno nuovo, come da lei dichiarato anche nella sua intervista a Verissimo, Ilary Blasi si augura tanta felicità e serenità insieme ai suoi affetti più cari. Il 2024, poi, sarà decisivo anche per l'ufficialità del divorzio da Francesco Totti.

