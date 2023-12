Ilary Blasi e Bastian Muller: selfie d'amore in mezzo alla neve e con loro c'è anche un "angelo"

di Redazione web

Ilary Blasi concluderà il 2023 e darà il benvenuto al 2024 insieme al suo fidanzato Bastian Muller e alla sua bambina Isabel Totti. I tre, infatti, si trovano in mezzo alla neve della Svizzera, in particolare, sono a Zermatt. La conduttrice sta postando diversi contenuti social per mostrare ai fan la bellezza dei panorami innevati e, poi, per mostrare loro il perfetto "angelo" innevato della figlia.

La vacanza di Ilary Blasi

Ilary Blasi sta trascorrendo gli ultimi giorni dell'anno in montagna e, da ciò che traspare sui social, si starebbe divertendo anche molto. Oltre alle numerose storie Instagram che ha pubblicato, la conduttrice ha postato diverse nuove foto sul proprio profilo social: indossa un giubbotto rosso fuoco e, seduta su una panchina in mezzo alla neve, fissa seria l'obiettivo, poi, torna sorridente insieme alla sua Isabel e, infine, ecco lo scatto con le montagne innevate sullo sfondo.

Nelle storie, invece, Ilary ha pubblicato due foto insieme al compagno Bastian Muller con il quale, ormai, fa coppia fissa da quasi un anno. Infine, la conduttrice mostra ai follower, Isabel che gioca contenta in mezzo alla neve.

Ilary Blasi e i social

Ilary Blasi utilizza i social quasi esclusivamente per mostrare ai suoi follower i luoghi nuovi che visita e i viaggi che fa in compagnia di Bastian Muller.

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Dicembre 2023, 20:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA