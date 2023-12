Ilary Blasi, spunta la foto dell'anello (di fidanzamento?): con Bastian Muller e Isabel a Londra. Oggi a Verissimo

di Redazione web

Ilary Blasi si sta godendo il successo del suo documentario Unica, all'estero. Infatti, la conduttrice romana è circondata dall'amore delle persone a lei più care con cui si sta concedendo qualche vacanza. Prima, New York con il compagno Bastian Muller e, ora, Londra sempre in compagnia del fidanzato e, questa volta, anche con la piccola Isabel. Nelle scorse ore, Ilary ha pubblicato diverse foto nelle proprie storie Instagram in cui racconta ai fan il suo soggiorno londinese, fan che hanno notato anche un particolare non da poco: quello che la conduttrice porta sull'anulare sinistro è un anello di fidanzamento?

Ilary Blasi, amore a Londra

Ilary Blasi, in questo momento, si trova a Londra e con lei, come già specificato, ci sono anche Bastian Muller e la piccola Isabel. La conduttrice ha mostrato ai suoi milioni di follower come sta trascorrendo le giornate nella capitale inglese. Prima, lei e la figlia guardano curiose al di là del gigantesco castelle di Buckingham Palace, dove si stanno consumando altrettanti scandali, poi, a ora di cena, ecco che la conduttrice e la sua bambina si lasciano fotografare mentre addentano un invitante hamburger. Proprio questa foto avrebbe attirato l'attenzione dei fan, infatti, sull'anulare sinistro, la conduttrice indossa un anello con un brillante e tutti si chiedono se non sia il gioiello che suggella il fidanzamento con Bastian. Tutti pensano che lo scatto in cui si vede l'anello, possa essere una specie di Easter Egg, ovvero un indizio di qualcosa che potrebbe essere annunciato da Ilary magari prossimamente. Poi, l'immagine di Ilary che culla Isabel dentro una delle cabine del London Eye: davanti a loro il panorama mozzafiato di Londra di notte. Infine, la foto di coppia con il suo Bastian: i due sono abbracciati con il Tamigi sullo sfondo.

Ilary Blasi è Unica

Ilary Blasi era unica anche sulla maglietta di Francesco Totti, almeno così era 20 anni fa ma, si può dire, che su Netflix sia stata irripetibile almeno per qualche giorno. Il documentario in cui racconta la sua verità sulla fine del suo matrimonio, ha totalizzato, infatti, più di due milioni di stream, per non menzionare tutte le reaction social che ci sono state dopo l'uscita della confessione.

