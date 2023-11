Ilary Blasi di nuovo zia: «Non vedo l'ora di conoscerlo». Il tenero post sui social

di Redazione web

Ilary Blasi, in questo momento, si trova a New York insieme al suo fidanzato Bastian Muller. I due stanno trascorrendo qualche giorno di relax e tra una foto di coppia e una partita di Nba al Madison Square Garden, per la conduttrice non mancano le emozioni forti. Ilary, infatti, ha appena svelato tutti i segreti della sua separazione con Francesco Totti tramite il suo documentario "Unica" ma ha anche dato il benvenuto a un nuovo membro in famiglia: è, infatti, appena nato il suo nipotino.

La storia Instagram di Ilary Blasi

Ilary Blasi ha pubblicato una storia Instagram in cui dà il benvenuto al suo nuovo nipotino, il figlio della sorella Melory Blasi. La conduttrice romana ha postato l'immagine appena pubblicata anche da Melory e ha scritto: «Non vedo l'ora di conoscerlo», aggiungendo molti cuoricini blu.

Ilary e le sorelle, come da lei dichiarato e come si vede anche nel documentario Unica, sono molto legate le une alle altre e, sicuramente, l'arrivo di un nuovo bambino all'interno della famiglia porterà tanta gioia.

Ilary Blasi a New York

Ilary Blasi non ha mancato di ricondividere la storia di Melory Blasi, nonostante sia dall'altra parte del mondo. La conduttrice romana sta documentando il suo viaggio a New York tramite foto e storie sul proprio profilo Instagram.

