Ilary Blasi, il mistero del cinema completamente vuoto: sala deserta e senza il suo Bastian

di Redazione web

Ilary Blasi non è molto attiva sui propri profili social o, meglio, non posta storie e foto tutti i giorni ma solo in occasioni speciali come, ad esempio, il 18esimo compleanno di suo figlio Cristian Totti o il soggiorno a Monaco per l'Oktoberfest insieme a Bastian Muller. Nelle ultime storie che pubblicato recentemente, la conduttrice romana ha mostrato di essere al cinema completamente da sola.

Le storie Instagram di Ilary Blasi

Ilary Blasi ha postato due storie Instagram in cui mostra di essere al cinema e, dalle immagini, si può dedurre che non abbia compagnia, visto che, le poltroncine rosse affianco a lei sono completamente vuote. Poi, nella storia successiva, la conduttrice scatta una foto che mostra il suo outfit sportivo: pantaloni della tuta beige e scarpe bianche da ginnastica. Ilary non svela quale film sia andata a vedere ma i fan ipotizzano che potrebbe dirlo più tardi. Inoltre, la conduttrice fa intendere di non essere nemmeno insieme al fidanzato Bastian Muller ma i suoi ammiratori non si preoccupano, dato che, i due sono molto riservati e poco social. La loro storia d'amore, comunque, starebbe procedendo a gonfie vele e, qualche settimana fa, i due si sono concessi qualche giorno di relax a Istanbul.

Ilary Blasi prepara la pasta di Barbie (tutta rosa) e Isabel approva: «Buonissima»

Ilary Blasi sui social

Ilary Blasi utilizza i social in maniera sporadica, almeno per quanto riguarda il fatto di postare storie o foto ma, quando pubblica contenuti, lo fa in modo molto divertente. Ad esempio, ad Halloween si è davvero divertita insieme ai bambini e ad alcune sue amiche.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Novembre 2023, 19:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA