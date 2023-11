Ilary Blasi, la reazione di Francesco Totti al documentario Unica: «Faccia e dica quello che vuole»

di Redazione web

Nelle ultime settimane, Ilary Blasi e Francesco Totti sono stati i protagonisti indiscussi del gossip: la conduttrice, infatti, ha raccontato tutta la sua verità in merito alla separazione dall'ex capitano della Roma. Lui, tuttavia, non si è mai sbilanciato così tanto e, anzi, proprio il giorno prima dell'uscita del documentario "Unica", si è rilassato alle terme in compagnia della compagna Noemi Bocchi. Ora, secondo alcune indiscrezioni, Totti avrebbe speso due parole in merito alle dichiarazioni dell'ex moglie.

La reazione di Francesco Totti a Unica

In un'intervista di qualche settimana fa rilasciata al Corriere della Sera, Francesco Totti aveva dichiarato: «Con Ilary vorrei trovare un nuovo equilibrio. Noi due abbiamo passato venti anni insieme, con tanti momenti molto belli. Vorrei che questo equilibrio potesse proteggere i ragazzi che sono la più grande ragione, per ambedue, di amore. So che non è facile, ma quello che c’è stato tra noi, per tanti anni, è stato importante». Poi, la bomba. Ilary Blasi annuncia il suo documentario Netflix, intitolato "Unica" quasi a ricordare all'ex marito l'iconica esultanza con tanto di t-shirt che, molti anni fa, le dedicò dopo un gol. Se, inizialmente, l'ex calciatore non si era espresso a riguardo, ora, stando a quanto riporta il Corriere della Sera, avrebbe detto: «Faccia e dica quello che vuole». Inoltre, alcuni amici a lui vicini fanno sapere: «Rassegnato ma sereno, impermeabile alle accuse».

Il prossimo processo

Ilary Blasi e Francesco Totti si incontreranno di nuovo la prossima settimana, più precisamente il 4 dicembre, in tribunale, quando dovranno affrontare l'ultima parte del processo, sulla separazione, dedicata "agli oggetti preziosi". Per il divorzio definitivo, invece, bisognerà attendere fino al 24 gennaio 2024.

