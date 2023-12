Ilary Blasi, in aereo con Isabel e Topo Gigio per festeggiare il Capodanno: «Svizzera arriviamo!»

di Redazione web

Ilary Blasi posta spesso storie sul proprio profilo Instagram in cui mostra ai suoi follower i suoi viaggi o le sue gite in compagnia del compagno Bastian Muller. La conduttrice romana, ora, si sta preparando ad accogliere l'anno nuovo e, proprio per questo, ha deciso di partire e concedersi una mini vacanza, questa volta in Svizzera. Ad accompagnarla la sua bambina Isabel, come mostra nelle storie Instagram.

La storia Instagram di Ilary Blasi

Ilary Blasi ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram in cui mostra ai suoi fan di essere in aereo. Qualcuno la riprende dal sedile affianco mentre lei, sorridente, guarda fuori dal suo finestrino le nuvole bianche. La conduttrice romana, poi, scrive: «Roma... Svizzera, arriviamo!», aggiungendo l'emoticon di una stellina.

Affianco a lei c'è la sua bambina Isabel che è sempre con lei e che, con lei, trascorrerà il Capodanno, si presume anche in compagnia di Bastian Muller. Per passare meglio il tempo in volo, la piccola è impegnata a colorare il suo album in bianco e nero, in particolare, davanti a lei c'è Topo Gigio.

Ilary Blasi e le vacanze con Bastian Muller

Ilary Blasi, da quando fa coppia fissa con Bastian Muller, sta viaggiando moltissimo. La conduttrice è stata in Brasile, negli Stati Uniti, a Singapore e a Londra. Anche nella sua intervista a Verissimo, Ilary aveva detto che, in questo periodo, sta riscoprendo molto la sua passione per i viaggi e Silvia Toffanin aveva definito l'imprenditore tedesco "il suo compagno di avventure".

