Heidi Klum, dieta da 900 calorie al giorno: «Vi svelo la verità sul mio fisico». Cosa mangia

di Redazione web

Heidi Klum (50 anni) ha trascorso alcune settimane in vacanza in Italia, a Capri. Innamorata dell'isola, ogni anno decide di dedicare una delle sue vacanze alla meta italiana per assaporare il buon cibo e la cultura del luogo, mostrando un fisico incredibile. Tornata dalle sue vacanze estive, la modella ha rivelato di essere stata sommersa di articoli e domande dai fan che le chiedevano della sua "dieta da 900 calorie al giorno".

Heidi ha voluto chiarire alcune cose al riguardo.

Flavio Briatore e la foto con i figli, spunta il commento romantico di Naomi Campbell

Heidi Klum, le vacanze in Italia sono super sexy: bikini e fisico da urlo a 50 anni

Heidi Klum e la dieta

Heidi Klum aveva rivelato il suo peso durante una delle sue dirette su Instagram, qualche giorno fa.

Questo dettaglio ha dato il via alla ricerca della sua dieta e, tramite alcuni spezzoni di varie intervista, i fan sono riusciti a ricostruire la sua dieta da 900 calorie al giorno.

Heidi Klum non ne sapeva nulla e, dopo aver ricevuto alcuni messaggi ha voluto commentare la dieta: «Prima di tutto, non credo di aver mai dovuto contare le calorie in vita mia. Mangio ciò che mi fa bene e faccio molta attività fisica. Limito i cibi troppo processati, ma adesso siamo in vacana, possiamo concederci qualche sgarro!»

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Agosto 2023, 16:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA