Heidi Klum, le vacanze in Italia sono super sexy: bikini e fisico da urlo a 50 anni

Nonostante il passare del tempo, Heidi Klum continua a incantare il mondo per la sua bellezza. E, questa volta a godere del suo corpo sexy, sono soprattutto gli italiani. La top model tedesca, infatti, ha deciso di trascorrere le sue vacanze nel Bel Paese, sfoggiando un look in barca super glamour.

E a diffondere la notizia del suo sbarco in Italia è stata la stessa Heidi che, si Instagram, ha postato diversi post in cui sfoggia una forma invidiabile (a 50 anni), a bordo di un motoscafo, tenendo segreta la location.

Heidi Klum sexy in vacanza in Italia

Dopo qualche giorno a Venezia, Heidi Klum e Tom Kaulitz insieme ai figli che la modella e conduttrice ha avuto dall'ex marito Seal, si sono concessi qualche giorno in barca che Heidi ha voluto immortalare sui social network. Heidi ha sfoggiato un bikini a due pezzi da capogiro, firmato Versace, che i follower hanno apprezzato molto.

«Vacanza romantica» scrive sui social, rivelando di essere in Italia. E tanti fan connazionali si chiedono: «Ma dove sei di preciso?», ma lei non dà segnali. Le sue vacanze restano top secret...

Ultimo aggiornamento: Sabato 1 Luglio 2023, 16:11

