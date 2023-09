Harry e Meghan Markle verso il divorzio? Lei toglie l'anello di fidanzamento agli Invictus Games

di Redazione web

Il principe Harry (38 anni) e Meghan Markle (42 anni) si sono riuniti in Germania in occasione degli Invictus Games dove hanno fatto numerose apparizioni pubbliche, tra gli applausi dei tifosi accorsi a guardare le competizioni dei veterani di guerra. Gli Invictus Games, infatti, sono un evento organizzato per celebrare i veterani che hanno contratto disabilità durante il servizio militare. L'idea di questo evento è nata dal principe Harry nel 2014 che lo ha voluto chiamare Invictus, ovvero «invincibile».

Meghan Markle ha raggiunto il principe solo martedì a causa di impegni familiari che ha spiegato in seguito, ma al suo arrivo i fan hanno notato immediatamente l'assenza dell'anello di fidanzamento.

Le voci del divorzio sono state definitivamente scacciate dopo queste uscite ufficiali mano nella mano o l'assenza dell'anello preoccupa ancora i fan? Andiamolo a scoprire insieme.

Il principe Harry e Meghan Markle sono apparsi più innamorati che mai agli Invictus Games. La duchessa ha raggiunto il marito il giorno dopo l'inizio dei giochi perché, come ha raccontato anche lei nel suo discorso ufficiale «non è facile conciliare tutto, la famiglia necessita di attenzioni». Si trattava, quindi, di impegni con Archie e Lilibeth, i figli della coppia.

I fan, tuttavia hanno notato immediatamente che la duchessa non indossava l'anello di fidanzamento che il principe Harry aveva disegnato personalmente per chiederle di sposarlo. L'anello è composto da tre pietre, di cui un diamante principale più grande, proveniente dal Botswana, luogo molto caro alla coppia e due diamanti più piccoli laterali provenienti dalla collezione privata di Lady Diana.

Le voci di divorzio

Il magazine People ha svelato che la coppia reale Harry e Meghan è unita più che mai e che non ci sono voci di divorzio: «L'anello di fidanzamento è in manutenzione perché la montatura dei diamanti si è allentata e c'è il pericolo che possano cadere».

I fan della coppia reale possono stare tranquilli, quindi, perché per adesso Harry e Meghan sono più forti e affiatati che mai.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Settembre 2023, 14:32

