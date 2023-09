Meghan Markle, l'outfit da 40 mila dollari per raggiungere Harry agli Invictus Games. Cosa indossava e i prezzi

di Redazione web

Per vivere nel lusso non serve vivere in un palazzo reale. Lo sa bene Meghan Markle, la Duchessa di Sussex, in auto-esilio in una lussiosa villa della California, che è stata avvistata in aereo, mentre raggiungeva l'amato marito, Harry, agli Invictus Games, con un outfit da oltre 40 mila dollari. L'indiscrezione è del tabloid americano Page Six. Ecco cosa indossava Meghan Markle.

Harry e Meghan, il divorzio lavorativo è certezza: lei sempre più influencer, lui un filantropo. Le nuove carriere dei Sussex

Harry umiliato dal ministro della Difesa tedesca. «Non ne azzecca uno» e paga pegno. Ecco cosa è successo al principe

Cosa indossava Meghan Markle in aereo

Lunedì scorso Meghan Markle è stata vista salire a bordo di un volo da Los Angeles a Londra per unirsi al marito, il principe Harry, prima degli Invictus Games, vestita con un look dal valore di ben 40 mila dollari.

La duchessa di Sussex indossava un paio di pantaloni Ulla Johnson Polina a gamba larga (di 590 dollari) insieme a delle scarpe bianche Valentino Roman Stud a punta, un tempo vendute al dettaglio a 770 dollari, ma ora esaurite. Come occhiali da sole Celine Triomphe (510 dollari), un cappello Janessa Leone Michon (267 dollari) e una borsa Goyard Bellechasse Biaude PM, l'ultima delle quali venduta al dettaglio per oltre 2mila dollari. In borsa una sciarpa Hermès Brides de Gala (1.225 dollari).

I gioielli di lusso della Duchessa di Sussex



Al polso un braccialetto Cartier Love in oro giallo (7.350 dollari); un orologio Tank Française (26 mila dollari circa) che si ritiene abbia ereditato dalla principessa Diana. L'unico accessorio accessibile? Il suo maglione blu scuro con scollo a V di J.Crew (138 dollari).



Page Six may be compensated and/or receive an affiliate commission if you buy through our links.



How’s that for quiet luxury?



Meghan Markle was spotted boarding a flight from Los Angeles to London Monday night to join husband Prince Harry ahead of the Invictus Games, dress… pic.twitter.com/lo9JGfuflJ — Royal Insider (@TheCrownUp) September 12, 2023

Meghan Markle wears $40K worth of designer duds on flight to join Prince Harry at Invictus Games https://t.co/RbB5MSq94T pic.twitter.com/QSHvr3iFgv — Page Six (@PageSix) September 12, 2023

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Settembre 2023, 20:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA