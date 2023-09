Harry e Meghan, il divorzio lavorativo è certezza: lei sempre più influencer, lui un filantropo. Le nuove carriere dei Sussex

Mai mischiare amore e lavoro. Harry e Meghan devono averlo capito solo ora, dopo i disastrosi scivoloni del podcast e della serie Netflix che non è andata proprio come volevano. E così hanno deciso di dare inizio al loro "divorzio": separazione dei brand, ossia strade diverse e indipendenti per le loro carriere. Il marchio "Sussex" evidentemente non funzionava abbastanza.

Harry, l'ultimatum di Re Carlo: l'incontro e le regole a cui dovrà sottostare, cosa succede a corte

Harry umiliato dal ministro della Difesa tedesca. «Non ne azzecca uno» e paga pegno. Ecco cosa è successo al principe