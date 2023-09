Harry, l'ultimatum di Re Carlo: l'incontro e le regole a cui dovrà sottostare, cosa succede a corte

La scorsa settimana, il principe Harry ha fatto una breve sosta in Gran Bretagna per partecipare agli annuali "Well Child Awards", un evento a cui tiene molto. Tuttavia, sembra che non ci siano stati incontri con i membri della famiglia reale durante la sua breve visita. Ma, adesso, voci provenienti dalla Royal Family parlano sempre più in modo insistente di un tentativo di distensione tra le due parti.

Ed ecco che potrebbe svolgersi, in tempi molto brevi, un incontro per cercare di accogliere di nuovo a corte il principino fuggito oltre oceano. Ma per il Duca di Sussex non sarà una passeggiata: il papà ha in mente per il figlio delle regole ben precise a cui dovrà sottostare.

Harry umiliato dal ministro della Difesa tedesca. «Non ne azzecca uno» e paga pegno. Ecco cosa è successo al principe

Lady Diana, le registrazioni segrete: «Carlo deluso dalla nascita di Harry»

L'incontro e le regole

Secondo gli esperti, re Carlo sarebbe disposto a tenere colloqui con suo figlio per discutere della loro complicata relazione. Tuttavia, si ritiene che il re stia ponendo un limite ai conflitti pubblici e stia presentando un ultimatum ad Harry affinché smetta di discutere pubblicamente le questioni personali della famiglia reale.

Una fonte ha rivelato che il re organizzerà un incontro per affrontare le divergenze tra i Sussex e il resto della famiglia reale, ma con l'ultimatum che le questioni private di famiglia non devono più essere discusse pubblicamente.

Photo Credits: Kikapress music by Korben

LEGGI ANCHE – Camilla, la risposta di 4 parole non proprio regale a Re Carlo dopo quella situazione in pubblico

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Settembre 2023, 12:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA