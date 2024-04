Harry torna a Londra, ma da solo: le indiscrezioni sul perché Meghan Markle non sarà al suo fianco

Harry farà ritorno a Londra per partecipare al decimo anniversario dei Giochi Invictus, previsto per l'8 maggio. Quest'anno, tuttavia, attirerà l'attenzione per un particolare motivo: sarà presente senza la compagnia di Meghan Markle.

La decisione di Harry di partecipare da solo ha scatenato una serie di speculazioni e interpretazioni delle sue recenti dichiarazioni, percepite da molti come enigmatiche.

Il principe Harry nel Regno Unito

La conferma della sua presenza giunge dopo timori di una sua possibile rinuncia all'evento e alla visita in generale. Una fonte aveva precedentemente affermato che le visite di Harry nel Regno Unito sono "sempre dipendenti dalla sua sicurezza".

La stessa fonte ha aggiunto: "Prima di decidere se partecipare all'evento anniversario dei Giochi Invictus, il suo team di sicurezza deve essere certo che la Cattedrale di St. Paul sia adeguatamente protetta dalla Polizia Metropolitana e che le sue esigenze di sicurezza siano soddisfatte mentre si trova a Londra".

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Aprile 2024, 09:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA