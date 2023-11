Harry rifiuta l'invito per il compleanno di re Carlo: è la seconda volta che evita di vedere il papà

Il prossimo 14 novembre, Re Carlo III d'Inghilterra compirà 75 anni e festeggerà insieme alla sua famiglia, sebbene pare proprio che il principe Harry abbia rifiutato ancora una volta il suo invito. Il compleanno del re d'Inghilterra è uno degli eventi più imporanti per la monarchia inglese e per il Paese stesso. Tuttavia, Harry non avrebbe minimamente intenzione di parteciparvi, allontanandosi ulteriormente dalla famiglia reale.





Il rifiuto di Harry

Sarebbe la seconda volta in pochi mesi che il fratello di William declina una proposta del padre, che sta evitando deliberatamente di vedere. Il principe Harry preferisce stare a casa a Los Angeles, insieme alla sua famiglia, con Meghan Markle, Archie e la piccola Lilibet.

Ma come lo avrà mai motivato questa volta? Perché mai non andrà al compleanno del padre? Qual è la verità dietro questa situazione?

