Harry rifiuta l'invito al compleanno per i 75 anni di re Carlo: a settembre nessuno ha fatto gli auguri al Duca di Sussex. Ecco cosa è successo

di Redazione web

Il principe Harry avrebbe rifiutato un invito alla storica festa per il 75esimo compleanno di suo padre, il re Carlo. Martedì il monarca terrà una celebrazione alla Clarence House di Londra per celebrare il suo compleanno. Addetti ai lavori dicono che, sebbene il Duca di Sussex sia stato invitato alla serata, non sarà presente il 14 novembre. Cinque anni fa, il principe Harry avevano posticipato la luna di miele per presenziare al compleanno del padre, ma da allora le cose sono cambiate.

Freddo glaciale

Harry e il Re non parlano più come prima. Il gelo tra i due è seguito dalla "delusione" di Carlo per la rappresentazione della regina Camilla da parte di suo figlio nel suo libro The Spare. I rapporti sono diventati tesi da quando lui e Meghan Markle si sono dimessi dalla carica di reali senior e si sono trasferiti in California. Hanno fatto una serie di affermazioni sul Palazzo, anche in un'ampia intervista con Oprah e nel libro di Harry.

Il compleanno

Un insider ha affermato che il duca di Sussex non ha ricevuto alcun augurio personale da suo fratello, il principe William, o da suo padre, re Carlo. Infatti, hanno detto al Telegraph: «Le comunicazioni tra il re e il principe Harry rimangono piuttosto scarse. Non parlano molto, se non per niente».





Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Novembre 2023, 11:08

