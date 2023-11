Guendalina Tavassi e il segreto "magico" per rimanere in forma: «Io mangio, tanto poi...»

di Redazione web

Guendalina Tavassi tiene molto al suo fisico e, proprio per questo motivo, si allena più volte a settimana. L'ex concorrente del Grande Fratello, però, ha sempre detto di essere anche una buon gustaia. Grazie all'allenamento ha spiegato di non essersi mai fatta troppi problemi a tavola. Nelle sue ultime storie Instagram, Guendalina ha mostrato ai suoi follower il suo trucco "magico" per essere sempre in forma.

Guendalina Tavassi, il "regalino" del piccione sul piatto: «Qui accompagnano il prosciutto così...»

Guendalina Tavassi e il cannolo siciliano: «Se continuo così, rotolo»

Guendalina Tavassi e il trucco "magico"

Guendalina Tavassi, molto attiva sui propri profili social, ogni giorno mostra ai suoi follower come trascorre le sue giornate. Nelle scorse ore, l'ex gieffina si è filmata dal'estetista mentre si sottopone a un massaggio energico: «Io mangio... tanto poi ci pensa lei». Infatti, anche se Guendalina pratica molta palestra, non ha mai nascosto che le piace mangiare fuori casa o prendere cibi da asporto o in fast-food. L'influencer si è poi dedicata alla pedicure.

Guendalina Tavassi e i social

Guendalina Tavassi ogni giorno posta anche numerose storie insieme al suo fidanzato Federico Perna che lei ha soprannominato "Cuore". I due sono sempre insieme e con le loro gag fanno sempre molto divertire i loro follower.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Novembre 2023, 15:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA