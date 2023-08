Giuseppe Cruciani: «Oggi, un anno fa, veniva a mancare la mia “terza palla”» FOTO

di Redazione web

Giuseppe Cruciani, in una clinica di Firenze, ha tolto una cisti che aveva da molti anni. Oggi, sui social, ricorda il momento dell'intervento con uno scatto molto vivido di quella che era la «terza palla», come l'ha definita.

«Si era ingrossata fino a diventare una massa di otto centimetri di diametro, abbastanza impressionante», raccontava l'anno scorso il conduttore radiofonico de La Zanzara.

«Oggi, un anno fa veniva a mancare la mia “terza palla”. In realtà una cisti delle dimensioni che potete vedere, insinuata nel testicolo sinistro. Ringrazio chi con abilità l’ha asportata, l’amico @profnicolamondaini. Grazie per non aver compromesso la mia residua virilità. L’oggetto può essere visionato, sotto formalina, nel museo del Sesso all’interno di una nota Villa veneta. Evviva»

«L’importante è autopalparsi continuamente e non avere paura di andare da uno specialista.

