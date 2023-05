Giuseppe Cruciani mangia carne d'orso: «Perché ci piacciono vivi e anche nel piatto»

di Redazione web

Giuseppe Cruciani mangia carne d'orso. Il video che ritrae il conduttore de La Zanzara intento a mangiare lo spezzatino dell'animale è una provocazione di quelle più criticate a Cruciani. Le immagini pubblicate sul proprio profilo Instagram lo vedono coinvolto in un gesto che ha suscitato non poche polemiche. «Amo gli animali da vivi, e anche nel piatto», scrive sotto il video, mentre mangia in Friuli carne d'orso.

Cruciani: «Viva la liberà»

La provocazione di Giuseppe Cruciani è l'ennesimo suo tratto distintivo. Il video pubblicato sui social, infatti, lo mostra intento a gustare uno spezzatino d'orso, sul quale però, tiene a chiarire: «Non vi agitate: prodotto acquistato in Slovenia, paese civile, certificato e poi consumato in Friuli. Tutto regolare. Viva la libertà», afferma nel video il conduttore radiofonico.

Critiche dagli hater

L'amore per gli animali, vivi e morti, giustificherebbe il suo gesto: «Per questo ho sperimentato la carne di orso.

«Con che coraggio mangi animali in via d'estinzione?» e, ancora, «Ma non ti vergogni a compiere un tale gesto?», sono solo alcune delle domande che i suoi follower gli hanno posto.

