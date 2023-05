Napoli campione, Cruciani provoca: «Retorica del Sud insopportabile, il loro popolo non ha vinto nulla»

di Redazione Web

Il conduttore de La Zanzara Giuseppe Cruciani non è molto amato a Napoli. Il motivo? A volte è capitato, durante la sua trasmissione, che ironizzasse su alcuni fatti di cronaca avvenuti nella città partenopea: spesso e volentieri i suoi interventi in cui si chiede «in quale città è successo questo?», con musica napoletana di sottofondo, hanno fatto il giro dei social.

Cruciani sullo scudetto del Napoli

Ospite di Dritto e Rovescio su Rete 4 ieri sera, Cruciani non si è sottratto al suo ruolo di 'antipatico' ai tifosi azzurri, lasciandosi andare ad uno sfogo riguardo i discorsi sulla rivincita del Sud rispetto alle squadre del Nord. «La loro retorica è insopportabile. Le società vincono come da altre parti perché hanno dei progetti sportivi. La retorica del sud che è come una rivincita con il nord è ridicola. Ha vinto il popolo di Napoli? Ma quale vittoria del popolo, ha vinto la società e non il popolo», ha detto Cruciani.



E i commenti sui social non si sono fatti attendere: «Cruciani fa vomitare. È così lontano dal nostro mondo che non potrebbe mai capire. Retorica? Ormai è lui che fa sempre gli stessi discorsi pieni di livore per far parlare di sé perché altrimenti nessuno se lo fila», scrive un'utente. «Non rovinate la festa scudetto con queste dichiarazioni», scrive un altro. Vincenzo invece si lascia andare ad un commento di condanna: «Pleonastico!».

