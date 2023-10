Giulia Salemi, il selfie allo specchio: «Urge anche un corso per diventare pollice verde»

di Redazione web

Giulia Salemi è molto attiva nei propri profili social e, ogni giorno, tiene aggiornati i suoi fan su ciò che fa e sui suoi nuovi progetti lavorativi che, ultimamente, sono davvero molti. L'influencer ha pubblicato una storia Instagram per mostrare ai suoi follower l'outfit della serata ma ciò che ha più attirato l'attenzione è stata la pianta vicino allo specchio. Ecco il motivo.

La storia Instagram di Giulia Salemi

Giulia Salemi, molto spesso, mostra ai suoi fan i vari outfit con cui si presenta agli eventi o alle serate e così, ha fatto anche nelle sue ultime storie. L'influencer ha pubblicato un selfie allo specchio in cui indossa un top nero e una gonna rosa lunga fino alle caviglie, il tutto completato da un paio di stivaletti. A corredo della foto, Giulia ha scritto: «Siamo a ottobre e sembriamo a giugno».

Poi, la fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha pubblicato un'altra storia in cui riprende il messaggio privato di una fan che le scrive: «Tu sei stupenda ma sto soffrendo io per quelle povere foglie», quindi, Giulia ha scritto: «Oltre al corso di cucina, urge anche un corso per diventare pollice verde».

Giulia Salemi e i social

Giulia Salemi utilizza i social come una specie di diario: racconta ai suoi fan tutto ciò che fa. L'influencer, poi, sta vivendo un periodo molto bello della sua carriera perché è impegnata in vari progetti che sta portando avanti con successo.

